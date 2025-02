Basket C/M, Clean Up Molfetta supera Potenza e conquista la terza vittoria consecutiva

La Clean Up Molfetta prosegue la sua striscia positiva nel campionato di Serie C interregionale, imponendosi sul campo dell’Oleodinamica Napoletana Potenza per 54-60 nel sedicesimo turno della stagione. La squadra del presidente Solimini ottiene così il terzo successo di fila, nonostante le assenze di Delmas e Scapone, e raggiunge il terzo posto in classifica con 20 punti, a pari merito con Castellaneta.

Decisivo, ancora una volta, Riccardo Infante, autore di 22 punti e 14 rimbalzi, che ha guidato la rimonta nel momento chiave della partita. Potenza, che aveva condotto per larghi tratti del match (48-45 al termine del terzo quarto), ha ceduto nell’ultima frazione, in cui Molfetta ha piazzato un parziale di 6-15, sigillando la vittoria.

La cronaca del match

Il tecnico molfettese Gesmundo sceglie un quintetto iniziale composto da Sasso, Sciangalepore, Didonna, Chiriatti e Infante, ma l’avvio è favorevole ai padroni di casa, che con Perez e Labovic volano sul 12-4. La reazione di Molfetta arriva con Sasso e Suraci, che con due triple consecutive riportano gli ospiti a contatto (18-17 al primo quarto).

Nel secondo periodo, il confronto resta equilibrato: Potenza prova ad allungare (23-18 con Perez), ma Molfetta risponde con un break di 0-6, portandosi avanti con i punti di Sasso e Infante (23-29). Sul finire del tempo, la squadra lucana riesce a rimettersi in corsa e il primo tempo si chiude con Molfetta avanti di misura (33-34).

Dopo l’intervallo, Potenza si riporta al comando grazie a Buldo, Acuna e Pace (48-45 al 30’), approfittando delle difficoltà offensive di Molfetta. Tuttavia, nell’ultimo quarto, gli ospiti ribaltano la situazione con una serie di canestri decisivi: la tripla di Infante, il gioco da tre punti di Mezzina e i liberi di Mongelli confezionano un break di 0-11, che lancia Molfetta sul 51-57. Potenza perde lucidità e alcuni giocatori chiave per falli (Perez, Labovic e Tolino), consentendo agli ospiti di gestire il vantaggio fino al 54-60 finale.

Le dichiarazioni post-partita

Soddisfatto il coach di Molfetta, Gesmundo:

“È la terza vittoria consecutiva nonostante le assenze. Abbiamo ruotato dieci giocatori e tutti hanno dato il loro contributo. Abbiamo vinto pur non esprimendo il nostro miglior gioco, e questo è un segnale importante”, ha dichiarato a fine gara.

Con questo successo, Molfetta conferma le proprie ambizioni stagionali: “Ora è presto per fare bilanci, ma continuiamo a lavorare con umiltà e determinazione”, ha concluso l’allenatore.

Tabellino

A.S.D. Oleodinamica Napoletana Potenza – S.S.D. Clean Up Molfetta 54-60

Potenza: Pace 6, Perez 13, Labovic 7, Joksimovic, Tolino 8, Acuna 11, Buldo 5, Laquintana 3, Montiks 1, Casulli n.e., Rosa n.e., Guglielmi n.e.

Allenatore: Putignano

Molfetta: Suraci 6, Scarpone n.e., Costa 1, Delmas n.e., Chiriatti 6, Sasso 11, Didonna 4, Patimo, Mongelli 1, Infante 22, Sciangalepore, Mezzina 9.

Allenatore: Gesmundo

Arbitri: Ricciardi (Santeramo in Colle) e Loglisci (Gravina in Puglia).

Parziali: 18-17; 33-34; 48-45; 54-60.

Note: Usciti per cinque falli Perez, Tolino e Labovic.

