Basket C/M: Clean Up Molfetta spreca, Cus Foggia vince in rimonta

La Clean Up Molfetta incassa una sconfitta bruciante nella 22ª giornata di Serie C Interregionale, cedendo in casa al Cus Foggia per 72-74. Un ko che pesa, perché i biancorossi, avanti di 14 punti (38-22) nel secondo quarto, si sono fatti rimontare e superare nel finale, complice un preoccupante 0/4 ai liberi negli ultimi 14 secondi, con Scarpone e Didonna che hanno fallito il colpo del ko. Lioce, invece, non ha tremato, siglando il canestro decisivo per gli ospiti.

Il match: Molfetta domina, poi si spegne

Coach Gesmundo, senza Delmas, schiera Scarpone, Chiriatti, Didonna, Mezzina e Infante. L’avvio è equilibrato, ma Molfetta prende il largo nel secondo quarto, toccando il +14 grazie a un break firmato da Chiriatti, Mezzina e Didonna. Il Cus Foggia, però, reagisce con un parziale 0-12, chiudendo il primo tempo sotto di soli 4 punti (38-34).

Nel terzo quarto la partita diventa un’altalena: Molfetta prova a scappare, ma Foggia resta in scia. Gli ospiti mettono il naso avanti con Ianzano e Seye (50-54), ma Mezzina firma il nuovo sorpasso al 30’ (55-54). Nell’ultimo periodo, la Clean Up prova a riprendersi il match (70-67), ma gli errori dalla lunetta e una palla persa sanguinosa regalano a Lioce il tiro della vittoria per gli ospiti.

Le parole del post-partita

A fine gara il team manager Camporeale ha analizzato la sconfitta: “Siamo partiti bene, poi ci siamo persi e abbiamo concesso troppo”. Un’assenza pesante, quella di Delmas, che sta recuperando da un infortunio: “La squadra è corta nelle rotazioni, ma sta facendo più di quanto ci si aspettasse”.

Per la Clean Up Molfetta è il secondo ko consecutivo dopo il passo falso contro Francavilla, ma la squadra resta comunque protagonista di una stagione positiva.

Clean Up Molfetta – Cus Foggia 72-74

Clean Up Molfetta: Suraci 5, Scarpone 4, Chiriatti 11, Sasso 8, Didonna 7, Mongelli 9, Infante 16, Mezzina 12. All. Gesmundo.

Cus Foggia: Seye 19, Ianzano 9, Lioce 13, Ferraretti 9, Buo 14, Coppola 7. All. Ciccone.

Arbitri: Carella (Brindisi), Russo (Mola di Bari).

Parziali: 22-14, 38-34, 55-54, 72-74.

Note: Espulso Chiriatti, Coppola fuori per 5 falli.

