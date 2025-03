Basket C/M, Clean Up Molfetta: si interrompe a Fasano la striscia positiva

Si interrompe a sei vittorie consecutive la striscia positiva della Clean Up Molfetta, che cade in trasferta contro la Blu Vigilanza Fasano per 76-69 nel 20° turno della Serie C interregionale. Nonostante la sconfitta, i biancorossi mantengono il secondo posto in classifica, a pari merito con Mesagne (26 punti), mentre Fasano rilancia le proprie ambizioni di qualificazione ai play-off.

Decisivi per l’esito della gara le basse percentuali ai liberi (24/44), alcune decisioni arbitrali contestate e il gioco fisico degli avversari, che ha messo in difficoltà i ragazzi di coach Gesmundo. Tra i migliori in campo per Molfetta, spicca la prestazione di Infante, autore di 24 punti e 11 rimbalzi, seguito da Chiriatti (12 punti).

Fasano parte forte con un 7-1 firmato Giuliani, ma Molfetta risponde subito con Infante e Mezzina, trovando il pari sul 12-12 e chiudendo il primo quarto avanti di un punto (14-15). Nel secondo periodo i padroni di casa alzano il ritmo e, grazie ai liberi di Imsandt, si portano sul 24-17. Molfetta reagisce con un break guidato da Infante, Chiriatti e Scarpone (28-27), ma Fasano mantiene il controllo e va all’intervallo sul 36-32.

Al rientro, Fasano allunga con un devastante Imsandt, che trascina i suoi fino al 46-37. Gli ospiti provano a rientrare con Chiriatti e Didonna, ma un tecnico e l’espulsione di Suraci compromettono la rimonta. Fasano ne approfitta e tocca il massimo vantaggio (58-45).

Nell’ultimo quarto Molfetta tenta l’assalto finale: Infante e Chiriatti riportano il punteggio sul 63-60, ma nel momento decisivo i biancorossi mancano di lucidità. Fasano gestisce il finale e chiude sul 76-69.

Post-gara

Coach Gesmundo, a fine partita, ha commentato la sconfitta con lucidità: “Ci aspettavamo una partita molto fisica e così è stata. Abbiamo lottato e dato tutto in campo. Certo, avremmo potuto fare meglio, ma nello sport non si può sempre vincere. Abbiamo sbagliato troppi tiri liberi ed è mancata un po’ di precisione, ma ora useremo la pausa per recuperare e ripartire con fiducia”.

Blu Vigilanza Fasano-Clean Up Molfetta 76-69

Fasano: Lipskyi 6, Pautasso 8, Musa 23, Imsandt 26, Gomah Bangat 5, Giuliani 6, Kimekwu 2.

Molfetta: Infante 24, Chiriatti 12, Suraci 8, Scarpone 9, Didonna 6, Sasso 8, Mezzina 2.

Arbitri: Semeraro (Corato) e Serra (Brindisi).

Parziali: 14-15; 36-32; 58-49; 76-69.

Espulso: Suraci.

