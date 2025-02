Basket C/M, Clean Up Molfetta: quinta vittoria di fila

La Clean Up Molfetta di coach Gesmundo continua la marcia vincente nel campionato di Serie C interregionale. A Francavilla Fontana arriva il quinto successo consecutivo, con un netto 72-81 che consolida il secondo posto in classifica, a -2 dalla capolista Lecce.

La partita

Dopo un primo tempo equilibrato (36-41 all’intervallo), la Clean Up ha preso il largo nel terzo quarto grazie a un break di 4-12, scavando un solco che i padroni di casa non sono riusciti a colmare. Protagonista assoluto Infante, autore di una doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi, supportato da un ispirato Delmas (22 punti, 6 triple e 6 assist) e da Mezzina (18 punti con il 100% dall’arco, 3/3).

Francavilla ha provato a rientrare nel finale, riducendo il gap fino al -5 (65-70), ma due triple consecutive di Delmas e Mezzina hanno spento le speranze dei locali, consegnando il successo ai molfettesi.

Le parole del post-gara

«Nell’intervallo abbiamo chiesto più attenzione in difesa e i ragazzi hanno risposto alla grande», ha dichiarato l’assistant coach Amato. «L’obiettivo è divertirci e giocare con concentrazione, partita dopo partita». Con questa vittoria, la Clean Up Molfetta conferma il suo ruolo da protagonista nel girone, restando agganciata alla vetta.

Basket Francavilla-Clean Up Molfetta 72-81

Basket Francavilla: Cerminara 6, Liukko n.e., Madaro, Floreani 13, Bianco, Leo 23, Angelini 13, Urso 17, Eletto n.e., Manigrasso. Allenatore: Caforio.

Clean Up Molfetta: Suraci 4, Scarpone 5, Costa n.e., Delmas 22, Chiriatti 2, Sasso, Didonna 3, Patimo n.e., Mongelli, Infante 27, Sciangalepore, Mezzina 18. Allenatore: Gesmundo.

Arbitri: Carella (Brindisi) e Agresta (Brindisi).

Parziali: 21-20; 36-44; 50-64; 72-81.

