Basket C/M, Clean Up Molfetta: Musto, Amato e Pugliese completano staff tecnico

La Clean Up Molfetta ha completato lo staff tecnico in vista del campionato di Serie C interregionale 2025/26. Dopo le conferme di Gabriella Iris Musto e Sergio Amato, la società biancorossa ha ufficializzato anche l’arrivo di Dionisio Pugliese, che affiancherà l’head coach Giovanni Gesmundo in panchina.

Per Musto, preparatrice fisico di Corato al terzo anno consecutivo con la Clean Up, si tratta di una scelta di continuità: «Ho trovato un ambiente serio e professionale. Il rapporto di fiducia con coach, staff e giocatori ha reso naturale la decisione di restare».

Accanto a lei ci sarà Amato, 20enne molfettese, al terzo anno da assistant coach dopo un passato da giocatore nei Molfetta Ballers: «Ogni stagione è stata diversa, ma tutte mi hanno arricchito. Voglio crescere con questa squadra», ha commentato.

La novità è rappresentata da Pugliese, 48 anni, polignanese, con esperienze da giocatore e allenatore a Molfetta, già collaboratore di Gesmundo nel 2011: «È una nuova avventura che affronto con entusiasmo insieme a un amico e collega con cui condivido un lungo percorso».

La squadra, intanto, ha concluso la prima settimana di lavoro tra palestra e parquet del PalaPoli, in attesa del calendario ufficiale che sarà comunicato dalla Fip Puglia. Cresce l’attesa tra i tifosi biancorossi, pronti a sostenere la formazione in una stagione che si annuncia combattuta e appassionante.

