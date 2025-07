Basket C/M, Clean Up Molfetta: Gesmundo confermato in panchina

La Clean Up Molfetta riparte da una certezza in panchina: Giovanni Gesmundo guiderà i biancorossi anche nella stagione 2025/2026 del campionato di Serie C Interregionale. Una scelta di continuità, fortemente voluta dalla società del presidente Solimini, che intende dare stabilità tecnica e valoriale a un progetto ormai ben riconoscibile.

Dopo due stagioni concluse con la conquista dei play-off per la promozione in Serie B Interregionale, Gesmundo ha accettato di proseguire la sua avventura con il club della sua città. “Ho scelto di rimanere a guidare Molfetta per un segno di riconoscenza verso chi mi ha sempre dimostrato apprezzamento e per dare continuità al lavoro con i giovani e i meno giovani del roster”, ha spiegato.

Coach di grande esperienza e carisma, Gesmundo, che compirà 48 anni il 7 agosto, è alla terza stagione consecutiva alla guida della Clean Up. Nel suo lungo curriculum spiccano incarichi di alto profilo: allenatore nazionale, formatore regionale del Comitato Nazionale Allenatori, istruttore minibasket, ex responsabile tecnico territoriale della FIP Puglia, oltre che co-fondatore dei Molfetta Ballers.

Oltre a Molfetta, dove ha allenato la Fulgor in Serie D e la Nuova Pallacanestro Molfetta centrando una promozione in Serie B, Gesmundo ha guidato anche l’Olimpica Cerignola (C Silver), il Vasto Basket (con cui ha vinto il campionato di C Silver Abruzzo 2018/19), il Basket Corato in Serie B e il Basket Castellaneta in C Gold.

“Allenare nella propria città è sempre stimolante. Molfetta mi ha sempre spinto a dare il massimo, soprattutto con gruppi giovani, dove si può costruire e migliorare partendo dal basso. Non potevo dire di no”, ha concluso.

