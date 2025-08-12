Basket C/M, Clean Up Molfetta: confermata la guardia Tommaso Mongelli

La Clean Up Molfetta prosegue nel segno della linea verde e conferma per la prossima stagione di Serie C Interregionale la guardia Tommaso Mongelli, classe 2007. Sarà il terzo anno consecutivo in biancorosso per l’atleta, cresciuto cestisticamente nei Ballers, che resterà sotto la guida di coach Gesmundo.

Nella scorsa stagione Mongelli ha collezionato 25 presenze, realizzando 48 punti complessivi, con un massimo stagionale di 9 punti messi a segno in circa 12 minuti nella trasferta di Foggia.

«Ho deciso di rimanere nella mia città perché credo nella crescita dell’intera squadra – ha dichiarato –. Qui c’è un ambiente positivo e il grande supporto della società. A Molfetta mi sento a casa».

La Clean Up punta così a consolidare un gruppo giovane e ricco di prospettive, con giocatori esperti come Didonna e Chiriatti a fare da guida, e talenti come Sasso, Pugliese e lo stesso Mongelli a completare un roster che unisce entusiasmo e potenziale tecnico.

