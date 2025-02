Basket C/M, Clean Up Molfetta: caccia alla cinquina sul campo di Francavilla

La Clean Up Molfetta punta a espugnare il campo di Francavilla Fontana per allungare la propria striscia positiva e centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato. La squadra di coach Gesmundo, seconda in classifica a pari merito con Castellaneta nella Serie C interregionale, vuole confermarsi tra le big del torneo e riscattare la sconfitta dell’andata.

Grande protagonista nell’ultima vittoria casalinga (80-73 contro Brindisi) è stato il francese Julien Delmas, autore dei punti decisivi. «Sono molto felice – ha dichiarato il play-guardia –, soprattutto per il successo e per aver ritrovato la squadra dopo un mese di stop forzato». Delmas, arrivato in estate, ha messo a segno 17 punti nell’ultimo match, risultando decisivo nel finale con due triple che hanno infiammato il PalaPoli.

I biancorossi, attualmente a quota 22 punti, inseguono Lecce e Mesagne, leader del campionato a 24. Alle loro spalle, a 18 punti, proprio Francavilla, avversario del prossimo turno. La formazione brindisina, allenata da coach Caforio, arriva dal ko contro Fasano ma può contare su giocatori di livello come Floreani (18.6 punti di media), il gigante finlandese Liukko (211 cm, 17.2 di media), l’esperto Leo (17.1) e il play Angelini (16.7).

«A Francavilla vogliamo continuare la nostra striscia positiva e daremo il massimo», ha promesso Delmas. L’appuntamento è per domenica 16 febbraio alle 18.00, quando la Clean Up Molfetta proverà a compiere un altro passo importante nella corsa ai vertici del campionato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author