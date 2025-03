Basket C/M, Clean Up Molfetta a Fasano: Chiriatti “Bel banco di prova”

Domenica 2 marzo la Clean Up Molfetta sarà di scena al Tensostatico di Fasano per il ventesimo turno del campionato di Serie C interregionale. Dopo sei vittorie consecutive, i biancorossi puntano a prolungare la loro striscia positiva in una sfida cruciale contro la Blu Vigilanza Fasano, sesta in classifica e reduce dal turno di riposo.

Andrea Chiriatti, ala forte della squadra di coach Gesmundo, ha caricato i suoi alla vigilia del match: «Siamo in un ottimo momento di forma, abbiamo trovato un equilibrio che ci sta permettendo di ottenere grandi risultati. La gara di Fasano sarà un bel banco di prova, sia per la classifica che per la nostra consapevolezza di squadra».

I padroni di casa, allenati da coach Serrano, potranno contare sul talento dell’ala gambiana Musa (20.1 punti di media) e della guardia argentina Imsandt (19.1 punti di media), oltre a Giuliani e Kimekwu. La squadra dovrà però fare a meno di Raicevic, con cui la società ha interrotto il rapporto sportivo.

Molfetta, attualmente seconda a -2 dalla capolista Lecce, vuole continuare la sua corsa ai vertici. «Sarà una partita dura – ha aggiunto Chiriatti – ma vogliamo dimostrare tutto il nostro valore. E, visto che domenica è il mio compleanno, spero in un bel regalo».

Palla a due alle ore 18.00.

