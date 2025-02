Basket C/M, Clean Up Molfetta a caccia del tris di vittorie

Dopo due vittorie di prestigio contro Monteroni e la capolista Lecce, la Clean Up Molfetta si prepara a un’altra prova di forza: domenica 2 febbraio, al PalaPergola di Potenza, affronterà i lucani per il 16° turno del campionato di Serie C interregionale. Un match fondamentale per consolidare la striscia positiva e dare continuità ai recenti successi.

L’obiettivo è chiaro: conquistare la terza vittoria consecutiva nell’unica trasferta extraregionale della stagione regolare. Con due punti in più, la squadra del presidente Solimini, attualmente quarta con 18 punti, potrebbe trovare quel ritmo che finora è mancato. «Le ultime due vittorie – ha dichiarato Francesco Infante, MVP contro Lecce – ci hanno dato consapevolezza. Sappiamo di poter battere chiunque e di avere un sistema di gioco solido, che non dipende dai singoli».

L’ostacolo, però, non è da sottovalutare. Potenza, allenata da coach Putignano, è in cerca di riscatto dopo la sconfitta di Fasano. Tra i punti di forza della squadra lucana ci sono il play Laquintana (14.4 punti di media), l’argentino Acuna (14.1) e l’ala Petronella (13.2), oltre al capitano Pace e ai nuovi innesti Tolino, Perez e Montiks. Attualmente nona in classifica, Potenza è distante solo quattro punti dai biancorossi e sta mostrando segnali di crescita. «La loro classifica è bugiarda – ha avvertito Infante – e da gennaio sono in ripresa. Noi daremo il massimo e alla fine vedremo chi avrà fatto un punto in più».

Palla a due alle ore 18.00: la Clean Up è pronta alla battaglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author