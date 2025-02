Basket C/M, brusco stop per la Nuova Matteotti Corato

Brusco stop per la Nuova Matteotti Corato, che cade sul parquet della capolista Lecce con un netto 79-55 nell’anticipo della quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C Interregionale. Dopo la brillante vittoria contro Monteroni, i ragazzi di coach Ambrico non riescono a ripetersi contro una formazione solida e in piena corsa per il primato.

Coach Michelutti recupera Ouandiè e lo schiera nello starting five accanto a Cantagalli, Ingrosso, Vidakovic e Dosic. Ambrico risponde con Postigo Lopez, Spina Diana, Obiekwe Sam, Gaye e Cicivè. L’inizio di gara è equilibrato: Ouandiè e Obiekwe Sam accendono subito la sfida, ma Lecce prende il largo con un parziale di 7-0 chiudendo il primo quarto avanti 23-14.

Nel secondo periodo, i padroni di casa alzano il ritmo e allungano sul +14 con Ingrosso e Ouandiè sugli scudi. Corato prova a rimanere agganciata con Obiekwe Sam e Postigo Lopez, ma Lecce non rallenta e chiude il primo tempo sul 45-23.

Ripresa senza storia

Al rientro dagli spogliatoi, la NMC non trova il guizzo per rientrare in partita. I gialloblù, guidati da capitan Mocavero, consolidano il vantaggio, raggiungendo il massimo scarto di +26 nel terzo quarto (59-33). L’ultimo periodo serve solo per le rotazioni: coach Ambrico concede minuti al giovane Aldo Rutigliano (classe 2007), mentre Lecce amministra senza affanni fino al definitivo 79-55.

Con questa vittoria, la Scuola di Basket Lecce sale a quota 26 punti, confermandosi al vertice della classifica. Per la Nuova Matteotti, invece, una serata da dimenticare in attesa del prossimo riscatto.

LASCUOLADIBASKET LECCE – NUOVA MATTEOTTI CORATO 79-55

LECCE: Murrone, Jeusah, Ingrosso 8, Cantagalli 15, Capoccia, Esposito 3, Renna 8, Mocavero 6, Laudisa 1, Vidakovic 3, Dosic 10, Ouandiè 25. Coach: Michelutti.

NMC: Cicivè 6, Obiekwe Sam 19, D’Imperio, Gaye 2, Granieri, Rutigliano, Martinelli 7, Spina Diana 6, Postigo Lopez 15, Savino. Coach: Ambrico.

Parziali: 23-14; 45-23; 63-40; 79-55.

Arbitri: Conte (San Pietro Vernotico) e Siragusa (Brindisi).

