Basket C/Gold: Sesta vittoria consecutiva per Virtus Molfetta

E adesso le vittorie consecutive diventano sei. E’ il responso più importante del Pala Poli al termine di una partita difficile, combattuta punto su punto e sul filo del rasoio sino agli ultimi secondi.

Tra DAI Optical Virtus Basket Molfetta e Nuova Matteotti Corato finisce 63-56: i biancoazzurrri, ancora orfani di Galantino, hanno sfoderato l’ennesima prova di maturità seppure non esprimendo lo stesso bel gioco delle ultime uscite. Dinanzi un Corato ben messo in campo e organizzato in difesa in grado di contrastare gli attacchi della Virtus. Pochi i punti segnati da entrambe le formazioni che, tuttavia, per gli uomini di coach Carolillo valgono una vittoria preziosa e gli avvicinano maggiormente al primo obiettivo stagionale.

Per la DAI Optical Virtus Basket Molfetta non è stata certamente una passeggiata, come dimostrato dall’esito del primo quarto, condotto dall’inizio alla fine dal Corato. Due iniziali triple portano gli ospiti immediatamente sul 7-3. La risposta della Virtus arriva con Mavric che, dapprima realizza due liberi e successivamente delizia il pubblico del Pala Poli con una tripla, accorciando le distanze dagli avversari.

Tuttavia sono proprio gli ospiti a chiudere il primo quarto in vantaggio 22-19. Complici alcune imprecisioni sotto canestro della Virtus, la musica nel secondo quarto non cambiaperché è sempre la Nuova Matteotti Corato a conservare un vantaggio seppure risicato. Il pareggio arriva con Brown a metà del secondo quarto, quando la sua tripla vale il 28-28. A regnare è l’equilibrio anche se è la Virtus a chiudere in vantaggio il secondo quarto 35-30 grazie alle realizzazioni di Vujanac e Brown nel finale.

Il vantaggio di Molfetta cresce nel terzo quarto grazie a un buon Emin Mavric che porta i suoi inizialmente sul 40-32. L’illusione di poter allungare maggiormente lo score sugli ospiti dura poco perché il Corato si porta a -2 lunghezze e pareggia i conti alla fine del terzo quarto sul risultato di 46-46. Effettivamente la vittoria della Virtus si concretizza nell’ultimo quarto di gioco quando gli uomini di Carolillo finalizzano tutte le occasioni. Apre Kazlauskas con una tripla a cui fanno seguito immediatamente le realizzazioni di Brown che porta i suoi sul 58-50. A nulla servono gli ultimi assalti del Corato perché è Marco Formica a mettere il sigillo finale sulla partita realizzando i due tiri liberti che valgono il risultato finale di 63-56.

Una vittoria essenziale ai fini della classifica nonostante un gioco non espresso al meglio. E’ quanto sottolineato anche dal DS Mauro Lot a fine partita. «Non è stata sicuramente una bella partita – ha commentato – ma dinanzi avevamo una squadra ben messa in campo che ci ha creato qualche difficoltà. L’aspetto più importante è quello di aver portato a casa due punti essenziali che ci permettono di rimanere in piena zona play off e di affrontare al meglio le prossime cruciali sfide che ci attendono».

Con la vittoria ottenuta con la Nuova Matteotti Corato, la Virtus sale a quota 22 a soli due punti di distanza dal prossimo avversario, il New Basket Mola, che i biancoazzurri affronteranno in trasferta domenica 5 febbraio alle ore 18.

