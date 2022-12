Basket C/Gold: NM Corato ospita Vieste al PalaLosito

Condividi su...

La prima tappa si chiama Sunshine Vieste che attualmente è piazzata al nono posto in classifica a quota 4 punti: entrambe le vittorie sono state ottenute in trasferta contro Altamura e Castellaneta, segno della pericolosità della formazione di coach Giovanni Rubini lontano dalle mura amiche.

Vieste, reduce dalla sconfitta casalinga contro Molfetta per 64-84, può contare su un roster che rappresenta il giusto mix tra giocatori esperti e giovani emergenti: i giocatori da tenere maggiormente d’occhio sono l’ala forte spagnola classe 1995 Alberto Saiz Otero, autore di 11.3 punti a partita, la 26enne ala piccola Angelo Prete (12.4 punti a partita), il 20enne play argentino Valentin Carrizo (10.8 punti per allacciata di scarpe) e l’ala piccola croata classe 2002 Stipe Jelic che ha totalizzato 107 punti in 7 partite.

Appuntamento a sabato alle ore 19 al PalaLosito. La partita sarà arbitrata da Giulio Di Vittorio di Ruvo e Mario Caposiena di San Severo.