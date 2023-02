Basket C/Gold: Lucera da 30 e lode, come i punti in classifica

È un Lucera da trenta e lode, tanti quanti i punti in classifica. La capolista della C Gold pugliese di pallacanestro allunga a più sei sulla seconda e ora vede la B all’orizzonte, distante appena tre successi da ottenere negli ultimi sei turni di stagione regolare. Un obiettivo decisamente alla portata di una squadra che sinora ne ha indovinate 15 su 16, l’ultima contro Mola New Basket 2012 che era la più immediata inseguitrice.

È finita 68-57 a Lucera, con Sveva scattata subito avanti e decisa a concedere agli ospiti il meno possibile. Quindici punti a testa per Di Ianni e capitan Gramazio per la battistrada di coach Ciociola, 17 per Dilascio nella squadra di Castellito caduta dopo una striscia positiva di ben otto partite. Ne ha subito approfittato Tecnoeleva Adria Bari appaiatasi a quota 24 dopo l’affermazione su Apulia Diagnostic New Virtus Mesagne per 86-69, con 26 punti di Rodriguez e 21 di Ferraretti. Sull’altro fronte, 19 per Ranitovic.

Con Lucera quasi irraggiungibile, si punta adesso ad ottenere il miglior piazzamento possibile nella griglia playoff. A 22 si rifanno sotto Nuova Pallacanestro Monteroni che riceverà Sveva e Dai Optical Virtus Molfetta che farà visita al Mola. Mai in discussione la vittoria di Monteroni ad Altamura, dove i ragazzi di Marra domano la Libertas per 75-47 con 21 punti di Gigliotti. Il momento magico di Molfetta prosegue pure contro Nuova Matteotti Corato, affidata nel frattempo a coach Di Salvatore. Al PalaPoli la Virtus è costretta subito ad rincorrere all’inizio di una gara che resta in perfetto equilibrio sino alla fine del terzo quarto. Ma alla fine Brown ne fa 26 e la squadra di Carolillo vince per 63-56.

Riprende fiducia Dinamo Brindisi che piega Sunshine Vieste per 80-71 in una gara vibrante sino in fondo: Stonkus con 21 punti e Saiz Otero con 19 i marcatori più prolifici. Prenota un posto ai playoff anche Valentino Castelleneta che regola Lotti New Jt Trani fanalino di coda per 97-67 prendendo il largo dopo l’intervallo lungo: è Labovic il cannoniere più ispirato con 23 punti.

Condividi su...



Linkedin

email