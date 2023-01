Basket C/F: Taranto, ufficiale l’ingaggio di Kristina Manolova

La Nuovi Orizzonti Taranto ha ufficializzato l’ingaggio di Kristina Manolova, play/guardia nata in Bulgaria il 14 gennaio del 1998, proveniente dalla Virtus Benevento compagine militante in Serie B.

Nel recente passato di Kristina Manolova, che ha già esordito con la nuova maglia nel corso del match contro la Juve Trani, ci sono anche le esperienze nella massima serie bulgara con il BC Slavia, in Francia con l’Escaudain e ancora in Italia in Serie B con il Salerno Basket.

“Sono a Taranto perché la società è seria, ambiziosa e ha voglia di crescere, poi mi piace molto la città – dichiara -. Mi sono immediatamente trovata bene. Al mio esordio ero un po’ tesa perché avevo svolto un solo allenamento, ma qui sono tutti accoglienti. Le mie caratteristiche? Cerco di essere efficace sia in attacco che in difesa, mi piace tirare dalla distanza. Arrivo a Taranto motivata, vogliosa di vincere. Sono felice di aver esordito con una vittoria. Non sono ancora in condizione perché sono stata ferma diverso tempo, ma sto facendo di tutto per mettermi allo stesso passo delle mie compagne”.

