La Nuovi Orizzonti Taranto Basket si presenterà ufficialmente martedì 8 novembre alle ore 19,30, alla vigilia del campionato di Serie C femminile. L’evento si terrà nei saloni Löwengrube a Taranto, in Viale Magna Grecia 115. Oltre all’organico completo, allo staff tecnico e dirigenziale, saranno presentati gli sponsor che affiancheranno la società nella prossima stagione agonistica. Interverranno, per l’occasione diversi ospiti e personalità di rilievo. Un altro piccolo passo in avanti nel progetto che mira a riportare interesse ed entusiasmo per il basket in rosa.