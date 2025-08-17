Basket C/F, Nuova Matteotti Corato si rinforza con Marchioli e Martino

La Nuova Matteotti Corato continua a muoversi con decisione sul mercato, ufficializzando due nuovi innesti in vista del prossimo campionato di Serie C Interregionale.

Il club coratino ha ufficializzato Mauro Marchioli, classe 2003, originario di Fermo. Guardia/ala piccola di 192 cm, è conosciuto per la sua abilità nel tiro da tre punti. Cresciuto nel settore giovanile della Poderosa Montegranaro, con cui ha raggiunto le Finali Nazionali Under 16 nel 2018-2019, ha poi vestito la maglia della Fulgor Omegna, distinguendosi con l’U19 Eccellenza e guadagnandosi 13 presenze in prima squadra in Serie B1. Dopo un passaggio all’U.S. Empolese, ha fatto ritorno alla Sutor Montegranaro viaggiando a quasi 11 punti di media. Nell’ultima stagione si è messo in evidenza in Serie C Campania con la canotta della Forio Basket Ischia: 20 presenze, 307 punti totali e una media di 15,7 a partita, con un picco di 37 punti contro PSA Campus Sant’Antimo. A Corato indosserà la maglia numero 21.

La NMC ha annunciato anche l’arrivo di Lorenzo Martino, centro classe 2005 nato a Napoli, alto 208 cm. Prodotto del vivaio del Napoli Basket Academy, con cui ha completato tutta la trafila giovanile fino alla prima squadra, nella scorsa stagione ha giocato nel Basket Vesuvio in DR1 Campania collezionando 18 presenze e 25 punti complessivi. A Corato vestirà la maglia numero 43 e sarà un elemento prezioso nelle rotazioni sotto canestro, dando respiro ai titolari De Santis e Suraci.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author