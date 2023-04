Basket C/F: NO Taranto, è il momento della verità

E’ l’ora della verità. La Nuovi Orizzonti Taranto è pronta per giocarsi un’intera stagione, tutta in quaranta minuti effettivi. In un match ad alta intensità dove non ci sarà alcuna alternativa alla vittoria. Vincere vorrà dire andare a gara 3, a Trani e continuare a sperare nell’accesso diretto in serie cadetta. Perdere invece, vorrà dire incoronare direttamente la Juve Trani e abbandonare, almeno per il momento, il sogno promozione.

La squadra di coach Orlando crede nel riscatto, consapevole di avere di fronte un avversario forte ed ostico, che ha vinto alla distanza Gara 1, ma che per tre quarti è stato messo alle corde dalle ragazze ioniche, sconfitte probabilmente, anche in virtù del fattore campo ed un ambiente non del tutto ospitale.

Taranto è pronta a respirare aria di grande basket, come da tradizione nella città ionica. Un folto pubblico è pronto ad invadere il PalaMazzola ed abbracciare le proprie beniamine in quella che sarà l’ultima battaglia della stagione a prescindere dal risultato.

In settimana il team di coach Orlando si è allenato alla perfezione. Ora è giunto il momento di affidare la parola al campo!

Arbitri sabato 22 aprile ore 19.00

Giacomo Tornese di Monteroni di Lecce

Francesco Solimeo di Lecce

Precedenti con Nuovi Orizzonti

17/12/2022

N.O. Taranto – S. Pancrazio 50 – 47

(Tornese – Rizzello)

Nessun precedente con Trani

