Basket C/F: Esame Mar.Lu Bari per la NO Taranto

Dopo il rinvio del match con la Pink Bari, che si disputerà al PalaMazzola il 22 febbraio alle 20.30, la Nuovi Orizzonti Taranto va a far visita alla Mar.Lu Bari Basket.

Un appuntamento importante per riprendere la corsa e mantenere il ritmo degli altri team che nel frattempo stanno correndo in modo costante. La squadra di coach Orlando potrà contare su Kristina Manolova e Miruna Ghiran, tornata in rossoblu dopo aver disputato la prima parte della stagione in quel di Fasano.

Una pivot destinata a donare ulteriori schemi sotto canestro al trainer ionico, che presenta così il match: “Con Mar.Lu Bari sarà una gara difficile, come tutte in trasferta, da prendere con le molle perché loro in casa sono un avversario ostico. Con la Pink Bari, squadra costruita per vincere il campionato, ha vinto con venti punti di distacco e questo conferma la loro forza”.

”La condizione delle nostre ragazze è da verificare – prosegue coach Orlando -. Veniamo da un turno di pausa e abbiamo dovuto fare i conti con diverse problematiche di carattere fisico: purtroppo, molte giocatrici sono reduci da influenza. Dobbiamo approcciare con la giusta mentalità e intensità: la condizione è un punto interrogativo, ma dobbiamo portare a casa i due punti e per questo faremo ruotare tutte le giocatrici cercando di giocare un buon basket”.

”I nuovi arrivi possono dare un apporto importante alla squadra. Manolova lo ha già dimostrato ed è a buon punto nell’inserimento degli schemi che nello stato di firma. Ghiran viene da un periodo di fermo e deve riprendere il ritmo, ma sicuramente per le caratteristiche che ha ci sarà immediatamente utile “, conclude coach Orlano

Palla a due sabato 11 febbraio nella palestra La Sala di Bari alle ore 19,00. Ad arbitrare l’incontro ci saranno: Giacomo Tarulli di Sannicandro di Bari e Lino Laveneziana di Monopoli.

