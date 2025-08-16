Basket, bronzo europeo e chiamata Nba per la brindisina Francesca Baldassarre

La brindisina Francesca Baldassarre, classe 2008 e unica atleta pugliese di interesse nazionale, continua a farsi strada tra le grandi promesse del basket femminile. Già protagonista con la Nazionale Under 20 e la Nazionale Under 18, pochi giorni fa ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei Fiba di Matosinhos, in Portogallo, nonostante i tre anni di differenza rispetto alla categoria.
Un risultato che si aggiunge al bronzo ottenuto due anni fa con la Nazionale U16 agli Europei di Izmir, in Turchia, a conferma di un percorso in costante crescita.
Il talento della giovane pugliese è stato riconosciuto anche a livello internazionale: Fiba e Nba l’hanno selezionata per partecipare al Camp Basketball Without Borders Europe, in programma a Manchester, che riunisce i migliori prospetti europei classe 2008.
Nonostante la giovanissima età, Baldassarre sarà nuovamente impegnata anche nella prossima stagione con la squadra di Serie A1 di Battipaglia, consolidando il suo percorso tra le protagoniste del panorama cestistico nazionale ed europeo.
potrebbe interessarti anche
Basket A2, Pallacanestro Ruvo: la matricola punta a sorprendere
Basket C/M, Clean Up Molfetta: confermata la guardia Tommaso Mongelli
Basket B2/M, Virtus Molfetta: arriva la guardia Alessio Bolis
Basket A2/M, Valtur Brindisi: primo giorno di raduno. parte la stagione
Basket C/M, Nuova Matteotti Corato: tre rinforzi per un roster competitivo
Basket DR1/M: l’argentino Natanael Gabriel Artico firma con la Normanna Melfi