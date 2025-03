Basket: Brindisi piange Pinuccio Cavaliere, protagonista della storica promozione in A

La pallacanestro brindisina è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Cavaliere, per tutti Pinuccio, scomparso a 61 anni. Originario di Monopoli, fu uno dei protagonisti della storica promozione della Pallacanestro Brindisi, sponsorizzata Bartolini, in Serie A nel 1981.

Ancora giovanissimo, a soli 16 anni Cavaliere fu notato e voluto nel roster biancoazzurro dall’allora presidente, l’avvocato Mario Scotto di Marco. Accanto a lui giocatori di grande livello, come l’indimenticabile Claudio Malagoli, e sotto la guida di coach Piero Pasini, Brindisi riuscì a compiere l’impresa della doppia promozione dalla Serie B al massimo campionato.

I funerali si terranno domani, sabato 22 marzo, alle ore 16.00, nella Parrocchia di Sant’Anna a Monopoli. La città e il mondo del basket lo ricordano con affetto e gratitudine.

