Basket: Brindisi-Den Bosch, in palio un posto finale nel QR BCL

Il primo step è stato portato a termine, ora la posta in palio diventa sempre più alta. La Happy Casa Brindisi di coach Fabio Corbani ha sorpassato il primo ostacolo nel percorso che vale un pass per la regular season Basketball Champions League, il CSM Oradea sconfitto 77-74 nei quarti di finale delQualification Round.

Una partita che ha mostrato buone indicazioni e aspetti da rivedere per farsi trovare pronti al prossimo appuntamento, distante solo quarantotto ore dal termine della partita. Venerdì 29 settembre alle ore 17:30 è prevista la palla a due tra Brindisi e Happy Casa Brindisi e Heroes Den Bosch.

La squadra olandese ha vinto la sfida serale del quarto di finale contro i tedeschi di Gottingen per 96-84, mostrando tutte le proprie peculiarità offensive. Sei gli uomini in doppia cifra a referto a fine partita, tra cui spiccano i 17 a testa di Price, shooting guard talentuosa, e l’ala lettone Stumbris, già visto in Italia a Trapani e nel finale di stagione lo scorso anno a Trieste.

Den Bosch ha una tradizione storica molto importante, potendo contare ben diciassette titoli nazionali, sette coppe nazionali e tre supercoppe. Una sfida che si prospetta molto interessante con in palio un posto nella finalissima di domenica 1 ottobre.

Questo il commento di coach Fabio Corbani: “I ragazzi si sono guadagnati questa semifinale, giocando una partita per larghi tratti di alto livello, subendo poi un calo fisico e mentale per alcuni minuti, compensato da un’ottima reazione finale. Sfideremo una squadra che ieri sera ha mostrato un buon atteggiamento, sarà una partita interessante in cui la qualità dei singoli potrà emergere grazie alle buone tracce offensive che verranno mostrate in campo. Siamo motivati, sereni e compatti”.

La partita sarà visibile in streaming su DAZN. Palla a due ore 17:30.

