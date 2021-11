Basket | Brindisi-Darussafaka 82-73, primo successo in Champions League

I biancoazzurri di coach Frank Vitucci conquistano il primo successo in Champions League e alimentano le speranze di qualificazione per il turno successivo, ma naturalmente bisognerà aspettare l’esito delle due trasferte in Romania e Israele per aver un quadro definitivo della situazione in classifica. Intanto, l’Happy Casa Brindisi ha battuto 82-73 i turchi del Darussafaka ribaltando anche il -6 del match di andata. E’ stata una partita dura ed emozionante che i brindisini sono riusciti a indirizzare nel verso giusto nei minuti conclusivi, respingendo gli ultimi assalti della formazione di coach Emak. All’intervallo lungo la NBB era sotto di due punti e ha costruito il proprio successo nella terza frazione. Josh Perkins è stato il miglior realizzatore con 16 punti, seguito da Adrian (15) e Nick Perkins (13). Domenica prossima sfida di alta classifica a Bologna contro i campioni d’Italia della Virtus Segafredo per l’ottava giornata della serie A.