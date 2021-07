Basket | Brindisi, arriva Adrian e firma un biennale

Nathan Adrian, ala americana di 206 cm per 107 kg, ha sottoscritto un contratto con la Happy Casa Brindisi fino al 30 giugno 2023.

Classe 1995 originario del West Virginia, ha coronato il sogno di indossare la canotta dei Mountaineers dal 2013 al 2017, centrando in due occasioni le Sweet 16 e guadagnandosi da senior la nomination come specialista difensivo All-Big 12 Defensive Team. Dopo una breve parentesi lontano dal parquet per motivi familiari, nell’estate del 2019 ritorna in campo al JSA Bordeaux in France NM1 e lo fa con una media di 17.3 punti – 35% da tre – e 7.7 rimbalzi. Lo scorso anno approda in Ukrainian Superleague dove si mette in mostra al MBC Mykolaiv con quasi 18 punti e 8 rimbalzi a partita tirando con il 36% dalla lunga distanza.

(Comunicato stampa Happy Casa Brindisi)