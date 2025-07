Basket, Bozzano: nuova stagione al via con tanti innesti e ambizioni

La Polisportiva Bozzano Brindisi rilancia con il proprio progetto tecnico in vista della stagione agonistica 2025/2026. Il club biancazzurro, guidato dal presidente Antonio Manfreda, ha avviato una serie di azioni strategiche per consolidare la propria presenza nel panorama del basket femminile giovanile, confermandosi punto di riferimento nel comprensorio interprovinciale.

Elemento centrale è la rinnovata collaborazione con la Gymnasium San Pancrazio, presieduta da Carmelo Rollo. L’accordo prevede lo scambio di atlete che, per limiti anagrafici, non potranno disputare i campionati giovanili con le rispettive società. Le atlete più grandi prenderanno parte al campionato regionale di Serie C con la maglia della Gymnasium, allenata da Mimmo Galgano, mentre altre rappresenteranno l’ossatura dell’Under 17.

La Polisportiva Bozzano, dal canto suo, si appresta a partecipare con nuove ambizioni ai campionati Under 15 e Under 14, confermando la guida tecnica di Rosaria Balsamo e puntando a replicare i risultati degli ultimi due anni, che hanno visto la squadra sempre presente alle Final Four regionali.

Tra le novità più rilevanti, il club annuncia l’arrivo di quattro giovani promesse provenienti dalla SBL Lecce: Giorgia Gattullo, Mia Mazzetto, Letizia Colangiulo e Viola Marcuccio, tutte già affermate nei tornei di categoria della scorsa stagione. Le atlete andranno a rafforzare il gruppo biancazzurro, portando esperienza e qualità, e potrebbero essere affiancate da ulteriori innesti nelle prossime settimane.

A livello nazionale, la Bozzano parteciperà alla fase finale del campionato “3 vs 3” Under 16, in programma a Riccione il 31 luglio e 1 agosto. Le atlete selezionate per rappresentare la società in questa prestigiosa competizione sono Helena Lafuenti, Matilde De Lorenzis e Ginevra Marinelli.

L’obiettivo del club è chiaro: proseguire un percorso di crescita fondato su sinergie territoriali, valorizzazione dei talenti e apertura verso palcoscenici nazionali, facendo della Bozzano un punto di riferimento sempre più autorevole per il movimento cestistico femminile.

