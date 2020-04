Basket | Banks e Martin lasciano Brindisi e tornano negli USA

Condividi

Anche Adrian Banks e Kelvin Martin hanno deciso di lasciare Brindisi e di tornare in America, rispettivamente a Los Angeles e Aden. Avevano già fatto le valigie Tyler Stone (pur senza l’autorizzazione societaria) e John Brown. Difficile se non impossibile, a questo punto, che la NBB possa davvero riprendere gli allenamenti il 3 aprile, come ufficialmente fissato. Nel pomeriggio la videoconferenza delle società di serie A per fare il punto della situazione e decidere il da farsi: annullamento o completamento del campionato, pur con formule alternative. Ma tutti aspettano indicazioni definitive dal Governo per fare il passo decisivo. Nella foto di Maurizio De Virgiliis Adrian Banks e Kelvin Martin in campo.