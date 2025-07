Basket B2/M, Virtus Molfetta: ufficiale l’ala grande Gian Carlo Favali

Primo colpo in entrata per la Virtus Basket Molfetta in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale. Il club biancoazzurro ha ufficializzato il tesseramento di Gian Carlo Favali, ala grande classe 2000, alto 198 cm per 94 kg, che vestirà la maglia numero 13 nella stagione 2025/2026.

Atleta di grande solidità fisica e duttilità tattica, Favali rappresenta un innesto di qualità per il settore dei lunghi molfettesi. Capace di alternare presenza sotto canestro a buone soluzioni offensive, il nuovo acquisto della Virtus porta in dote anche una notevole esperienza maturata in categorie superiori, nonostante la giovane età.

Nativo sportivamente dell’Emilia-Romagna, Favali ha mosso i primi passi tra Santarcangelo, Rimini Crabs e Vis Ferrara, dove ha esordito in C Gold nel 2018. Successivamente ha indossato le maglie di Flying Ozzano in B Nazionale, Chieti in A2, e ha disputato l’ultima stagione tra Power Salerno e Bk20.20 Roseto in B Interregionale, chiudendo con una media di 15,3 punti e quasi 7 rimbalzi a partita. Importante anche la sua recente militanza nella Capo d’Orlando, dove ha incrociato più volte proprio la Virtus Molfetta, distinguendosi come uno dei migliori del suo ruolo.

“L’entusiasmo mostrato da Gian Carlo nell’abbracciare il nostro progetto è stato evidente sin da subito – ha dichiarato il general manager Damiano Mezzina -. Giocatore già conosciuto sul campo, il suo profilo rispecchia in pieno le esigenze del nostro staff tecnico. Siamo convinti che darà un contributo importante al gruppo”.

La società biancoazzurra ha inoltre voluto ringraziare Lorenzo Vandoni della Basket Promotion per il ruolo svolto nella positiva conclusione della trattativa. Con l’ingaggio di Favali, la Virtus rafforza il proprio organico e conferma la volontà di costruire una squadra competitiva in vista della nuova stagione.

