Basket B2/M, Virtus Molfetta travolta ad Angri

Trasferta da dimenticare per la Dai Optical Virtus Basket Molfetta, che incassa la prima sconfitta nei Play-In Gold della Serie B Interregionale, cedendo nettamente alla Pallacanestro Angri per 82-48. Una prestazione opaca per i biancazzurri, mai realmente in partita e apparsi imprecisi sia in attacco che in difesa.

I padroni di casa hanno preso subito il controllo del match, chiudendo il primo quarto sul 25-11 e aumentando progressivamente il vantaggio fino al +34 finale. A pesare sul risultato, le basse percentuali al tiro e le troppe palle perse da Molfetta, che ha faticato a trovare ritmo offensivo.

Dopo un avvio equilibrato, Angri cambia marcia e piazza un break di 11-0 che porta il punteggio sul 20-6, mentre Molfetta fatica a trovare la via del canestro. Il primo quarto si chiude sul 25-11 per i campani.

Nel secondo periodo la musica non cambia: Molfetta segna i primi punti solo dopo tre minuti con Filtness, mentre i padroni di casa continuano ad allungare, toccando il +20 (37-17). La prima tripla biancazzurra arriva con Giovara, ma è troppo poco per riaprire il match: all’intervallo lungo il tabellone segna 44-22.

Al rientro dagli spogliatoi, la Virtus prova a reagire con due triple di Filtness e Bertoni, ma Angri resta in pieno controllo. Il terzo quarto si chiude sul 61-40, con Molfetta ormai incapace di colmare il divario.

L’ultimo periodo è un monologo dei padroni di casa, che nei primi cinque minuti infliggono un parziale di 16-0, spegnendo definitivamente le speranze degli ospiti. Solo nel finale Molfetta riesce a segnare qualche punto, chiudendo comunque con un pesante -34 (82-48).

Post gara

Uno stop che lascia l’amaro in bocca, ma che non pregiudica il buon percorso fatto finora dalla Virtus, ancora in corsa per un posto nelle prime posizioni. La squadra di coach Fabbri avrà l’occasione di riscattarsi domenica prossima in casa contro Matera.

Pallacanestro Angri – Dai Optical Virtus Molfetta 82-48

Parziali: 25-11; 44-22; 61-40; 82-48

Molfetta: Giovara 3, Filtness 13, Bertoni 16, Bergamo 4, Savoia 0, Seck 0, Natalini 0, Gulley 2, Jankovic 4, Sirakov 4, Arifkhanov 2. All. Fabbri.

Angri: Borciu 12, Montella 0, Malkic 15, Granata 3, Martinez 15, Valle 10, Mastrototaro 3, Borriello 5, Milojevic 19, Ouattara 0, Prisco 0. All. Chiavazzo.

