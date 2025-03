Basket B2/M: Virtus Molfetta, trasferta a Milazzo con voglia di riscatto

La seconda giornata di ritorno dei Play-in Gold propone una nuova sfida siciliana per la DAI Optical Virtus Basket Molfetta, attesa domenica 30 marzo alle ore 18 al PalaMilone per affrontare gli Svincolati Milazzo. I biancoazzurri arrivano da tre sconfitte consecutive e sono determinati a invertire la rotta in un momento cruciale della stagione.

Sebbene l’impegno non sia tra i più semplici, la squadra pugliese ha più volte dimostrato capacità di reazione, offrendo prestazioni caratterizzate da orgoglio e determinazione. Il recente match contro Reggio Calabria ha visto la Virtusdominare per oltre due quarti, portandosi avanti di 18 punti prima di subire la rimonta nel finale.

In settimana lo staff tecnico guidato da coach Fabbri ha lavorato intensamente per correggere gli errori commessi e consolidare gli aspetti positivi. “Abbiamo dominato per 30 minuti, poi abbiamo buttato tutto nel finale – ha commentato Simone Bergamo – ma non è mancato l’impegno. Sappiamo che Milazzo è un avversario attrezzato, ma ci faremo trovare pronti. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più, anche per compensare l’assenza di Filtness”, ha concluso.

All’andata fu un canestro sulla sirena di Gulley a regalare la vittoria alla Virtus, lasciando l’amaro in bocca ai siciliani, che ora vorranno rifarsi. Gli Svincolati Milazzo, terzi in classifica con 20 punti assieme a Reggio Calabria e Avellino, sono reduci da una seconda fase altalenante ma restano un avversario insidioso.

Il roster siciliano combina esperienza e gioventù: in regia Simone Quarta ed Angelo Salvatico, affiancati dai giovani Giuseppe Giambó e Michael Scredi, cresciuti nel vivaio locale. Sugli esterni spiccano Lalic e il confermato Luca Bolletta, mentre sotto canestro agiscono il fisico di Rimsa e i giovani Giannullo e Comin, a completare una squadra ben strutturata.

La Virtus cercherà in trasferta quella scintilla che possa rilanciare il proprio cammino nel girone.

