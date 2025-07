Basket B2/M, Virtus Molfetta: torna Annese, firmano due baby talenti

La Virtus Basket Molfetta annuncia il ritorno di Marco Annese, guardia 2003, che vestirà nuovamente la maglia biancoazzurra nella stagione 2025/2026. Alto 185 cm per 87,5 kg, rappresenta un elemento fisicamente solido e tatticamente affidabile, capace di fornire un prezioso contributo in fase difensiva. Dopo gli inizi a Molfetta, Annese ha maturato esperienze con Lions Bisceglie, Juve Trani e, negli ultimi anni, ha militato in C Gold, B Interregionale e Divisione Regionale 1, sempre con formazioni del territorio.

Il suo ritorno segue la linea tracciata dalla società, orientata a valorizzare i talenti locali. “La scelta di riabbracciare Marco è parte di un percorso che punta a dare spazio ai giovani cresciuti nel nostro territorio. Il suo atteggiamento positivo sarà da stimolo per l’intero gruppo”, ha dichiarato il general manager Damiano Mezzina.

Oltre ad Annese, la Virtus Molfetta ha tesserato anche Eoin Thomas Potito e Bruno Delins, entrambi classe 2007 e pronti a integrarsi nel gruppo della prima squadra, oltre che nella nuova formazione U19.

Potito, di nazionalità irlandese, è una guardia alta 185 cm per 87 kg. Vanta esperienze nella 1st Division in Irlanda e ha indossato la maglia della nazionale irlandese nelle selezioni U16 e U18. Indosserà il numero 10.

Delins proviene dalla Lettonia ed è anch’egli una guardia, con un fisico già ben strutturato: 193 cm per 85 kg. Indosserà la maglia numero 8 della Virtus e potrà rappresentare una risorsa aggiuntiva nel reparto esterni.

“La loro voglia di mettersi in gioco sarà fondamentale per la competitività del gruppo e per lo sviluppo della nostra squadra Under 19”, ha commentato ancora Mezzina.

