Basket B2/M, Virtus Molfetta: sfida Play-in a Reggio Calabria

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta si prepara a una nuova sfida nel Play-in Gold della Serie B Interregionale, con un percorso impegnativo ma affrontato con determinazione. Domenica 16 febbraio, alle 18, i biancazzurri faranno il loro esordio nella seconda fase della stagione contro la Redel Reggio Calabria, in trasferta nello storico Pala Pentimele.

L’incontro si preannuncia complesso: la formazione calabrese ha chiuso la regular season al primo posto del girone H della Conference Sud, accumulando 14 punti in dote e confermandosi tra le favorite per il salto di categoria. Guidata da coach Giulio Cadeo, la Redel vanta un roster profondo ed equilibrato, con giocatori di esperienza e giovani talenti. Il playmaker Boniciolli e la guardia Bangu si alternano in regia, mentre Uchenna Ani, miglior realizzatore della squadra, e Ivanaj Nikola garantiscono pericolosità offensiva. Sotto canestro, la coppia Cessel-Donati assicura solidità.

Per Molfetta, il cammino nei Play-in Gold prevede sfide di alto livello contro Svincolati Milazzo, Angri Pallacanestro, Virtus Matera, Siaz Piazza Armerina e Basket School Messina. Dopo aver raggiunto l’obiettivo stagionale, la squadra di coach Enrico Fabbri ha ripreso gli allenamenti con intensità, sfruttando la settimana di pausa per affinare schemi e strategie.

Alessio Natalini, intervenuto in settimana, ha sottolineato l’importanza di questa fase del campionato: «Ci aspettano partite stimolanti contro squadre prestigiose. Reggio Calabria è un avversario solido, molto aggressivo e atletico. Dovremo imporre il nostro ritmo e giocare a viso aperto».

La Virtus riparte con dieci punti in classifica e la consapevolezza di affrontare un percorso difficile, ma con l’entusiasmo e la voglia di misurarsi con le migliori. L’appuntamento è per domenica, quando Molfetta proverà a scrivere un nuovo capitolo della sua stagione.

