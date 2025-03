Basket B2/M: Virtus Molfetta sfida Piazza Armerina per continuare a sognare

MOLFETTA – Tempo di un nuovo esame per la DAI Optical Virtus Basket Molfetta, attesa giovedì 13 marzo dal primo turno infrasettimanale dei Play-in Gold contro Piazza Armerina. Palla a due alle ore 20 al Pala Poli, dove i biancoazzurri potranno contare ancora una volta sul supporto del pubblico di casa, pronto a spingerli oltre l’ostacolo.

Momento cruciale della stagione

Dopo l’impresa contro Matera, la squadra allenata da coach Fabbri deve rapidamente ricaricare le energie per affrontare una settimana intensa, che culminerà con la trasferta di Messina in programma domenica prossima. Nel frattempo, lo staff tecnico sta valutando le condizioni di Filtness, uscito malconcio nel match contro Matera e ancora in dubbio per la gara di giovedì.

“Siamo carichi e consapevoli di dover affrontare un avversario forte e ben costruito”, ha dichiarato Matteo Giovara, ormai pienamente integrato nel roster biancoazzurro. “Vincere negli ultimi secondi, come accaduto contro Milazzo e Matera, ci dà grande fiducia. Contro Piazza Armerina sarà un’altra battaglia e dovremo restare concentrati, cercando di sfruttare al meglio il fattore campo”.

L’avversario: Piazza Armerina vuole rialzarsi

Dall’altra parte del parquet ci sarà una squadra esperta e determinata a riscattare la sconfitta casalinga contro la capolista Monopoli. Con un’età media di 27 anni, il gruppo allenato da Vincenzo Patrizio può contare su giocatori di talento ed esperienza.

Tra i punti di riferimento spicca Marco Laganà, miglior realizzatore della squadra con 16,7 punti di media, che porta con sé un bagaglio di esperienze dal campionato di Serie A1 fino alla B. Accanto a lui, in cabina di regia, Giovanni Occhipinti, con il supporto di Mattia Coltro e Vincenzo Occhipinti, entrambi pericolosi al tiro. Nel reparto esterni spazio a Bozidar Labovic, Giovanni Minore e Simone Farina, mentre sotto canestro l’esperienza di Paolo Rotondo si combina con la versatilità del lungo Thomas Binelli, capace di colpire anche dalla distanza.

Obiettivo continuità per la Virtus

Finora il cammino della Virtus Molfetta è stato più che positivo, fatta eccezione per il passo falso di Angri. Con tre vittorie e una sola sconfitta, l’obiettivo è quello di continuare a sognare, dimostrando ancora una volta di poter competere con le migliori. Giovedì sera il Pala Poli si accenderà di nuovo, con la speranza che il sesto uomo in campo – il pubblico – possa trascinare i biancoazzurri verso un’altra impresa.

