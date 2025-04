Basket B2/M, Virtus Molfetta saluta la stagione sfidando Messina

Ultimo atto stagionale per la Virtus Basket Molfetta, pronta a congedarsi dal campionato domenica 27 aprile alle ore 18.00, ospitando il Basket School Messina al Pala Panunzio. Una partita che, pur non avendo rilevanza ai fini della classifica per i biancoazzurri, rappresenta l’occasione per chiudere con dignità una stagione intensa e positiva.

Gli uomini guidati da Enrico Fabbri hanno ripreso regolarmente gli allenamenti dopo la breve pausa pasquale, intenzionati a onorare l’ultimo impegno dei Play-In Gold davanti ai propri sostenitori. Nonostante il trasferimento eccezionale al Pala Panunzio, impianto con meno capienza rispetto al PalaPoli, la volontà è quella di regalare un’ultima soddisfazione ai tifosi che hanno seguito la squadra con passione per tutta la stagione.

“Vincere contro Messina sarebbe il regalo perfetto per i nostri tifosi” ha dichiarato Dimitrije Jankovic. “C’è un po’ di rammarico per gli obiettivi sfiorati, ma il lavoro proseguirà per centrare nuovi traguardi nella prossima stagione”.

Il Basket School Messina, attualmente nono con 20 punti, arriva a Molfetta con l’obiettivo di inseguire un’insperata qualificazione ai playoff, pur dovendo sperare anche in risultati favorevoli dagli altri campi. Il roster guidato dall’esperto Pippo Sidoti si affida alle prestazioni del playmaker Di Dio Busà, miglior realizzatore della squadra con quasi 20 punti di media. Accanto a lui si muovono in cabina di regia Busco e Incremona, supportati dal giovane Caruso.

Tra gli esterni, il Messina può contare su Tartaglia, Miaffo e Diakhate, elementi capaci di incidere su entrambi i lati del campo. Nel reparto lunghi, l’atletismo di Yeyap si combina con la solidità di Guduric, offrendo alternative importanti sotto canestro.

Per l’occasione, la società ha comunicato che l’ingresso al Pala Panunzio sarà gratuito per tutti i tifosi.

