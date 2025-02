Basket B2/M, Virtus Molfetta: prima partita casalinga dei Play-in Gold

L’entusiasmo e una buona dose di ottimismo sono i sentimenti che prevalgono in questa ultima settimana in casa Virtus. L’esordio vincente nei Play-in Gold ha dato al team quella consapevolezza di potersela giocare davvero contro tutti.

Domenica si tornerà a respirare aria di playoffs al Pala Poli, che ospiterà la seconda gara di andata di questa nuova fase del torneo. Alle ore 17 sarà la formazione siciliana degli Svincolati Milazzo a far visita alla DAI Optical Virtus Basket Molfetta per un match che si annuncia complesso e dall’alto tasso agonistico. Quello che si attende è il pubblico delle grandi occasioni a cui la società si rivolge per riempire il Pala Poli e dar vita ad un’altra grande battaglia. I presupposti ci sono tutti!

Nelle ultime settimane la Virtus ha dovuto rivedere gli assetti della squadra e degli schemi di gioco anche in virtù dell’improvviso infortunio capitato a Shaka Balladino che, di fatto, ha privato i biancoazzurri di una fondamentale rotazione. L’arrivo di Giovara ha dato un impulso positivo al sistema di gioco voluto da coach Fabbri con risultati apprezzati proprio nell’ultima gara. In settimana la squadra si è allenata regolarmente, preparando nei minimi particolari la complessa sfida interna contro il Milazzo.

A parlare dell’ultima sfida come della prossima è stato in settimana l’assistant coach Ilario Azzollini. «Siamo certamente soddisfatti dell’avvio in questa nuova fase della stagione in cui le pressioni sono certamente minori e abbiamo l’obiettivo stagionale già in tasca – ha commentato – per cui giochiamo con più leggerezza. Domenica scorsa siamo andati a giocare in un palazzetto storico contro una squadra che ha chiuso la regular season in testa alla classifica. Questo significa che le nostre motivazioni erano già molto alte. In questa fase del torneo la difficoltà è data dal fatto che si affrontano tutte squadre molto attrezzate che si stanno rinforzando in vista dei playoffs. Nonostante la perdita di Shaka Balladino, a cui vanno tutti i miei auguri di pronta guarigione, stiamo cercando di perfezionare nuovi schemi di gioco, come quello di adattare Giovara a playmaker che ha già dato ottimi risultati nella gara contro Reggio Calabria. Adesso arriva il Milazzo – ha proseguito Azzollini – un’altra grande squadra che affronteremo a mente libera e con la soddisfazione di giocare contro una grande squadra. Cercheremo di sfruttare i nostri punti di forza e i loro punti deboli».

La sconfitta rimediata domenica scorsa contro il Bisceglie, mette il Milazzo già dinanzi alla necessità di vincere per riprendere la sua marcia. La squadra, guidata da coach Flavio Priulla, è giunta ai Play-in Gold con un bottino di 14 punti e si presenterà al Pala Poli con tanta voglia di riscatto. La formazione siciliana si è rivelata essere micidiale in attacco, con una media di oltre 80 punti realizzati nella regular season. La cabina di regia è affidata a Simone Quarta (ex Monteroni e Benevento) e ad Angelo Salvatico, coadiuvati dai giovanissimi Giuseppe Giambó e Michael Scredi: quest’ultimo miglior realizzatore della squadra con 16,7 punti a partita in media e già attenzionato da diverse realtà cestistiche a livello nazionale. Sia Giambò che Scredi sono frutto del florido vivaio degli Svincolati Milazzo. Sugli esterni Lalic e l’esperto Luca Bolletta, confermato dalla passata stagione, guidano un nutrito gruppo di giovani, in grado di garantire le opportune rotazioni, mentre la zona sotto canestro è presidiata dalla fisicità e dall’esperienza di Rimsa e dalla gioventù di Giannullo e Comin.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author