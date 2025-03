Basket B2/M, Virtus Molfetta ko: Piazza Armerina domina al Pala Poli

Serata amara per la DAI Optical Virtus Basket Molfetta, che nel turno infrasettimanale dei Play-in Gold cede nettamente in casa contro Piazza Armerina con il punteggio di 73-92. Un match mai realmente in discussione, con i siciliani sempre avanti e capaci di gestire il vantaggio per tutta la gara.

Nonostante un buon avvio con le triple di Gulley e Sirakov (autori complessivamente di 40 punti), la Virtus subisce presto la reazione degli ospiti, che chiudono il primo quarto avanti 21-26. Nel secondo periodo, i padroni di casa provano a restare in scia con le realizzazioni di Bertoni e Natalini, ma la difesa concede troppo e Piazza Armerina allunga fino al +19. Solo un break nel finale permette ai biancazzurri di rientrare negli spogliatoi sul 33-44.

Nella ripresa, il pubblico del Pala Poli si aspetta la reazione della Virtus, ma il copione non cambia: i siciliani continuano a dettare il ritmo, mantenendo il vantaggio sempre intorno alla doppia cifra. Sirakov e Gulley provano a tenere viva la speranza, ma le disattenzioni difensive consentono agli ospiti di chiudere il terzo quarto sul 52-62.

Nell’ultimo periodo, Molfetta accusa la stanchezza e crolla definitivamente, finendo anche sotto di 20 punti. Non basta l’agonismo del capitano Sirakov, autore di una tripla spettacolare nei minuti finali, per evitare una sconfitta pesante. Piazza Armerina chiude con un netto 73-92.

La Virtus Molfetta dovrà subito reagire: tra 48 ore sarà impegnata nella complicata trasferta di Messina, dove servirà una prova di carattere per rialzare la testa.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta – Piazza Armerina 73-92

(21-26, 33-44, 52-62, 73-92)

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Giovara 4, Bertoni 10, Bergamo 4, Savoia ne, Seck 0, Natalini 9, Gulley 20, Jankovic 6, Sirakov 20, Arifkhanov ne. All. Fabbri.

Piazza Armerina: Ochipinti 9, Rotondo 22, Labovic 8, Minore 15, Binelli 10, Coltro 16, Miljkovic 0, Luzza 12. All. Patrizio.

