Basket B2/M, Virtus Molfetta: il giovane Emiliano Brugia si unisce al roster

Nuovo arrivo in casa DAI Optical Virtus Basket Molfetta, che a poco più di una settimana dal raduno ufficiale accoglie nel proprio roster il giovane Emiliano Brugia, classe 2006, originario di Roma.
Guardia di 180 cm per 74 kg, Brugia vestirà la maglia numero 18 nella stagione 2025/2026. Cresciuto nelle giovanili della Smit Roma Centro, ha partecipato al campionato U19 Eccellenza nazionale, mettendosi in luce e attirando l’attenzione del club biancazzurro.
Il nuovo innesto rappresenta un’opzione importante per le rotazioni dei coach Leonardo Gallo e Carlo Azzollini, in vista di una stagione che si annuncia entusiasmante ma anche impegnativa sul piano fisico e tecnico.
potrebbe interessarti anche
Basket A2/M, Valtur Brindisi: Blake Francis operato alla mano destra
Basket, sold out per la Valtur Cup: Brindisi ko con Levice
Basket C/M, Molfetta ritrova Altamura e punta sui giovani Costa e Ruggiero
Basket DR1/M, Clemente resta a Melfi: campionato al via il 28 settembre
Basket A2/M, Andrea Cinciarini alla Valtur Brindisi: contratto trimestrale
Basket B2/M: Virtus Matera, al via la stagione. Papapietro: “Si punta al massimo”