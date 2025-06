Basket B2/M, Virtus Molfetta: Gallo e Azzollini guideranno la squadra

La Virtus Basket Molfetta ha ufficializzato la guida tecnica per la prossima stagione di Serie B Interregionale. Saranno Gianluca Gallo, nel ruolo di head coach, e Ilario Azzollini, come senior coach, a sedere in panchina per condurre la formazione biancazzurra nel nuovo campionato.

Per Gallo si tratta di un gradito ritorno a Molfetta, dopo aver già guidato la Virtus nella stagione 2021/2022 e nella prima parte della stagione successiva. Reduce da un’esperienza positiva in Serie C Gold con il Potenza, il tecnico marchigiano ritrova così l’ambiente molfettese per un nuovo capitolo della sua carriera.

Ilario Azzollini, già parte integrante del progetto tecnico, rappresenta invece la continuità per la società del presidente Andrea Bellifemine, portando in dote tutta la sua esperienza e la profonda conoscenza del contesto sportivo locale.

La società biancazzurra ha voluto puntare su una coppia di tecnici che ha già scritto pagine importanti della storia recente della Virtus. “L’esperienza del duo Gallo-Azzollini permetterà di valorizzare al meglio il roster che stiamo allestendo per la prossima stagione e darà continuità al nostro percorso di crescita”, ha commentato la dirigenza.

A entrambi, la Virtus Basket Molfetta ha rivolto l’augurio di buon lavoro, mentre prosegue il lavoro della società in vista della costruzione dell’organico che affronterà il prossimo campionato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author