Basket B2/M, Virtus Molfetta e Vincenzo Mazzilli si separano

La Virtus Basket Molfetta ha annunciato la conclusione consensuale del rapporto con Vincenzo Mazzilli, figura chiave nello sviluppo recente della società. In questi anni, Mazzilli ha ricoperto ruoli centrali come dirigente, responsabile tecnico e coordinatore del settore giovanile, guidando con passione e competenza la rinascita del vivaio biancoblu.

Ripartendo dal minibasket, Mazzilli ha dato nuova linfa all’intero settore giovanile, costruendo in tempi rapidi un sistema solido e articolato, grazie anche alle collaborazioni consolidate nel tempo. Il lavoro svolto ha portato la Virtus a iscrivere le formazioni Under 15 e Under 17 ai campionati federali, ottenendo risultati significativi sia sul piano tecnico che formativo.

Il suo impegno ha avuto un impatto anche sul contesto sociale e sportivo attorno alla prima squadra, coinvolgendo famiglie, giovani e bambini in un ambiente dinamico e aggregante, contribuendo così a rafforzare l’identità e lo spirito della Virtus.

“Le strade si dividono, ma la gratitudine resta”, ha dichiarato la dirigenza biancoblu esprimendo un ringraziamento sentito per il contributo umano e professionale offerto da Vincenzo Mazzilli: “Ha ricostruito un intero settore, seminando passione e valori. Le porte della Virtus resteranno sempre aperte per lui”.

