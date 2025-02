Basket B2/M, Virtus Molfetta: debutto vincente nei Play-in Gold

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta inizia nel migliore dei modi il cammino nei Play-in Gold, conquistando una preziosa vittoria in trasferta contro la Redel Viola Reggio Calabria. Sul parquet del PalaPentimele, i biancoazzurri di coach Enrico Fabbri si impongono per 79-90, dimostrando carattere e solidità per tutti i quaranta minuti di gioco.

Dopo un avvio complicato, con Reggio Calabria avanti 11-2, la Virtus reagisce affidandosi a Gulley, Giovara e Sirakov, che si rivelano decisivi nei momenti chiave del match. Il primo sorpasso arriva nel secondo quarto, quando una tripla di Giovara porta i pugliesi sul 22-24. Da quel momento, la Virtus trova il ritmo giusto e chiude il primo tempo in vantaggio 38-42.

Nel terzo periodo, i padroni di casa tentano di rientrare, ma Molfetta mantiene il controllo grazie alla precisione sotto canestro e all’energia di Gulley e Filtness. L’ultimo quarto è il capolavoro di Sirakov, che con tre triple consecutive lancia la Virtus verso la vittoria. Il colpo del definitivo ko arriva con un’altra bomba dall’arco di Gulley, che spegne le speranze di rimonta di Reggio Calabria.

Un successo importante, che dà fiducia alla Virtus per il prosieguo del torneo e che la squadra ha voluto dedicare a Shaka Balladino, recentemente infortunatosi.

REGGIO CALABRIA-VIRTUS MOLFETTA 79-90

Redel Viola Reggio Calabria: Dell’Anna 18, Ani 13, Boniciolli 11, Idiaru 7, Simonetti 6, Mbenza 6, Donati 2, Cessel 2.

Virtus Molfetta: Gulley 25, Giovara 18, Sirakov 19, Filtness 10, Bergamo 9, Natalini 4, Bertoni 3, Jankovic 2.

