Basket B2/M, Virtus Molfetta: D’Apice al Mola, stagione finita per Balladino

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto con Andrea D’Apice, che proseguirà la stagione con il New Basket Mola. La società ha ringraziato il giocatore per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la regular season, augurandogli il meglio per il futuro.

Nel frattempo, la Virtus deve fare i conti con una grave perdita: la stagione di Shaka Balladino si è conclusa anzitempo a causa di un serio infortunio al ginocchio. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico. La società ha espresso il proprio rammarico per l’assenza di un giocatore che ha dato un contributo fondamentale alla squadra e ha incarnato i valori del club.

La Virtus spera di poter riabbracciare Balladino in futuro e gli ha rivolto un caloroso messaggio di sostegno, augurandogli una pronta guarigione.

