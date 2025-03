Basket B2/M, Virtus Molfetta cerca riscatto contro Reggio Calabria

MOLFETTA — Dopo le due pesanti sconfitte rimediate contro Piazza Armerina e Messina, la Virtus Basket Molfetta è pronta a reagire. Domenica 23 marzo alle 19, al Pala Poli, i biancoazzurri affronteranno la Viola Reggio Calabria nella prima giornata di ritorno dei Play-in Gold.

Sarà un match fondamentale per riprendere la corsa verso i playoff e ritrovare serenità. La squadra di coach Enrico Fabbri, alle prese con un organico ridotto e l’infortunio alla caviglia di Roope Filtness, ha lavorato duramente in settimana per preparare la sfida contro un avversario ostico e fisico.

All’andata la Virtus espugnò il Pala Pentimele con un convincente 79-90, un risultato che ora rappresenta lo stimolo per reagire. «Abbiamo molta vergogna per la gara di Messina — ha ammesso il capitano Georgi Sirakov — ma vogliamo rialzarci subito. Domenica sarà una battaglia e dovremo colpire i loro punti deboli».

La Viola Reggio Calabria, guidata da coach Giulio Cadeo, ha chiuso il girone d’andata con 18 punti. Oltre ai veterani Boniciolli, Bangu e Ani Uchenna, i calabresi possono contare sul nuovo innesto Traore e sulla guardia greca Stamatis, ma dovranno fare a meno di Ivanaj Nikola.

La Virtus è pronta a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di trasformare la delusione in energia positiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author