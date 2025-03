Basket B2/M, Virtus Molfetta cerca riscatto con Matera

Domenica 9 marzo, alle ore 17:00, al Pala Poli, la DAI Optical Virtus Basket Molfetta scenderà in campo contro la Virtus Matera per la quarta giornata dei Play-in Gold. Un match cruciale per i biancoazzurri, chiamati a riscattare la pesante sconfitta subita contro Angri e a rilanciare il proprio cammino nel torneo.

L’incontro si svolgerà in una giornata speciale per la società: la giornata Pro Virtus, un’occasione in cui il club chiama a raccolta i propri tifosi per sostenere la squadra in un momento delicato della stagione. La Virtus ha bisogno di energia e passione per riprendere il proprio percorso e restare agganciata alle squadre di vertice.

Bergamo: “Abbiamo lavorato duro, ora ripartiamo”

La settimana di preparazione è stata intensa, con coach Fabbri e il suo staff impegnati a correggere gli errori visti nell’ultima partita. Lo conferma Simone Bergamo, che ha commentato così il momento della squadra:

“Abbiamo analizzato la gara di Angri e messo da parte la delusione. Una partita storta può capitare, l’importante è reagire subito. Sappiamo di aver commesso errori difensivi e di aver forzato troppo in attacco, ma siamo pronti a dare tutto contro Matera. Con il supporto del nostro pubblico, possiamo fare una grande prestazione.”

L’avversario: una Virtus Matera in crescita

La formazione lucana arriva alla sfida con due vittorie e una sconfitta in questa fase del torneo. Dopo il ko all’esordio contro Monopoli, Matera ha battuto Bari e Brindisi, dimostrando di essere una squadra in crescita. L’arrivo in panchina di coach Miriello e alcuni nuovi innesti hanno cambiato il volto della squadra, che ha chiuso la regular season al sesto posto.

Tra i giocatori più pericolosi ci sono il centro Bagdonavicius, già noto sui parquet pugliesi, il playmaker Cioppa, l’ex Bisceglie Rubinetti e gli esterni Izzo, De Mola, Zanetti, Ronca e Airaghi, che garantiscono qualità e fisicità.

Biglietti e informazioni per i tifosi

In occasione della giornata Pro Virtus, non saranno validi accrediti e abbonamenti sottoscritti in regular season. Il biglietto d’ingresso, al costo di 5 euro, può essere acquistato presso: Tabaccheria di Corso Umberto, Tabaccheria della Villa Comunale (Piazza Garibaldi 6), uffici del Pala Poli (venerdì 7 marzo dalle 18:00 alle 20:00 e sabato 8 marzo dalle 9:30 alle 11:00), botteghino del palazzetto prima dell’inizio del match.

