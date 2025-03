Basket B2/M, Virtus Molfetta cerca il tris: trasferta insidiosa ad Angri

Dopo due vittorie consecutive nei Play-in Gold, la DAI Optical Virtus Basket Molfetta punta a un altro successo nella trasferta contro la Pallacanestro Angri, in programma domenica 2 marzo alle ore 18 al Palagalvani.

Virtus in fiducia, ma testa bassa e lavoro

L’entusiasmo per l’incredibile finale contro Milazzo è ancora vivo, ma coach Fabbri ha lavorato in settimana per riportare il gruppo con i piedi per terra. I biancoazzurri hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque, battendo due squadre costruite per il salto di categoria come Reggio Calabria e Milazzo, ma la sfida in Campania sarà un altro test di maturità.

Dimitrije Jankovic invita alla concentrazione: “Siamo soddisfatti per queste vittorie, ma dobbiamo rimanere equilibrati e ordinati in tutti i reparti. Solo così potremo continuare il nostro cammino”.

L’avversario: Angri tra talento e fisicità

Il team campano, guidato da Francesco Chiavazzo, ha ottenuto una vittoria all’esordio contro Adria Bari, ma ha perso la scorsa settimana contro Monopoli. La squadra combina esperienza e gioventù, con Valle, Borriello e Bonanni in cabina di regia, Martinez (23 punti di media) come leader offensivo, e un reparto lunghi che può contare sull’atletismo di Milojevic e la fisicità dell’ex Corato Ouattara.

Obiettivo: salire ancora in classifica

Una vittoria permetterebbe alla Virtus di avvicinarsi ulteriormente alle zone alte della classifica e confermare il suo ottimo stato di forma. Palla a due domenica alle 18:00 al Palagalvani di Angri.

