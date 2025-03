Basket B2/M, Virtus Molfetta: Bellifemine difende il pubblico “Nessuna violenza”

«Il nostro pubblico non è mai stato, non lo è e mai sarà facinoroso o violento». Così il presidente della DAI Optical Virtus Basket Molfetta, Andrea Bellifemine, ha commentato duramente i provvedimenti disciplinari emessi dopo il match di domenica scorsa contro Reggio Calabria, disputato al Pala Poli.

Il numero uno della società biancoazzurra ha espresso «profondo disappunto» per le sanzioni, ritenute «ingiuste e lesive dell’immagine della Virtus e dei suoi tifosi». «Le ammende colpiscono non solo gli sforzi economici che sosteniamo per disputare la stagione – ha dichiarato – ma attribuiscono al nostro pubblico etichette che non rispecchiano la realtà».

Secondo Bellifemine, infatti, le partite al Pala Poli sono «vere feste dello sport», frequentate da famiglie, bambini e appassionati di pallacanestro. «Chi conosce il nostro ambiente sa bene che l’unico obiettivo è quello di divertirsi e sostenere la squadra con passione e rispetto».

Il presidente ha ricordato anche il clima di fair play con Reggio Calabria: «All’inizio e alla fine della gara ci siamo stretti la mano con i nostri avversari, ricambiando l’accoglienza ricevuta in Calabria. Le sanzioni ricevute sono in totale controtendenza rispetto allo spirito vissuto in campo e sugli spalti».

Infine, una stoccata: «Le sconfitte le accettiamo, perché fanno parte del gioco. Ma non accettiamo la mancanza di rispetto verso la nostra storia e i valori etici della nostra società».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author