Basket B2/M, Virtus Molfetta: arriva la guardia Alessio Bolis

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta annuncia l’ingaggio di Alessio Bolis, guardia classe 1997, 188 cm per 83 kg, giocatore dinamico e versatile, capace di garantire qualità in entrambe le fasi di gioco.

Cresciuto nel vivaio della Leonessa Brescia (oggi Germani Brescia), Bolis ha esordito giovanissimo in Serie A2, collezionando anche alcune presenze in A1. Ha poi maturato esperienza in Serie B con le maglie di Montecatini (2017-2019) e Soresina (2019/2020).

Negli ultimi quattro anni ha giocato da protagonista con Spezia Basket Club, Virtus Siena e Pallacanestro Antoniana, con cui nella scorsa stagione ha registrato una media di 14,2 punti a partita, risultando determinante nella salvezza ai playout della formazione di Sant’Antonio Abate. Bolis vestirà la maglia numero 1.

«Con la firma di Alessio completiamo un ruolo delicato e fondamentale per gli equilibri della squadra – ha dichiarato il general manager Damiano Mezzina –. Il suo entusiasmo nell’accettare il nostro progetto tecnico ha reso semplice ogni aspetto dell’accordo». La società ha ringraziato la Bell Basketball Agency di Davide Bellinzona per la buona riuscita dell’operazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author