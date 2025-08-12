12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Alessio Bolis

Basket B2/M, Virtus Molfetta: arriva la guardia Alessio Bolis

Redazione 12 Agosto 2025
centered image

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta annuncia l’ingaggio di Alessio Bolis, guardia classe 1997, 188 cm per 83 kg, giocatore dinamico e versatile, capace di garantire qualità in entrambe le fasi di gioco.

Cresciuto nel vivaio della Leonessa Brescia (oggi Germani Brescia), Bolis ha esordito giovanissimo in Serie A2, collezionando anche alcune presenze in A1. Ha poi maturato esperienza in Serie B con le maglie di Montecatini (2017-2019) e Soresina (2019/2020).

Negli ultimi quattro anni ha giocato da protagonista con Spezia Basket Club, Virtus Siena e Pallacanestro Antoniana, con cui nella scorsa stagione ha registrato una media di 14,2 punti a partita, risultando determinante nella salvezza ai playout della formazione di Sant’Antonio Abate. Bolis vestirà la maglia numero 1.

«Con la firma di Alessio completiamo un ruolo delicato e fondamentale per gli equilibri della squadra – ha dichiarato il general manager Damiano Mezzina –. Il suo entusiasmo nell’accettare il nostro progetto tecnico ha reso semplice ogni aspetto dell’accordo». La società ha ringraziato la Bell Basketball Agency di Davide Bellinzona per la buona riuscita dell’operazione.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Basket C/M, Clean Up Molfetta: confermata la guardia Tommaso Mongelli

12 Agosto 2025 Redazione

Basket A2/M, Valtur Brindisi: primo giorno di raduno. parte la stagione

12 Agosto 2025 Redazione

Basket C/M, Nuova Matteotti Corato: tre rinforzi per un roster competitivo

12 Agosto 2025 Redazione

Basket DR1/M: l’argentino Natanael Gabriel Artico firma con la Normanna Melfi

10 Agosto 2025 Michael Logrippo

Basket A2/M, Valtur Brindisi: risoluzione con Niccolò De Vico

9 Agosto 2025 Redazione

Basket B2/M, Dinamo Brindisi: confermati leader Di Ianni e giovane Greco

9 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Giochi Mediterraneo 2026: Completata la pubblicazione di tutti i bandi per gli impianti

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Massafra, sgombero di una tendopoli a Verdemare

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Volley B1/F, la Star Bisceglie scommette su Giulia Colombo

12 Agosto 2025 Redazione

Matera CdS, tutto su Picci: club in pressing per il ritorno

12 Agosto 2025 Roberto Chito