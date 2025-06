Basket B2/M: Virtus Matera, ufficiale l’arrivo dell’ala-pivot Markus

Nuovo innesto in casa Ondatel Virtus Matera. Si tratta di Nikola Markus, ala-pivot montenegrina, classe 1996 per 200 centimetri di altezza, che andrà a dare man forte al roster guidato da coach Miriello.

Cestista completo e grintoso e con il senso della posizione. Sa essere spesso decisivo e con se porta una grande esperienza nei campionati di Serie A2, B e C. Tra le sue ex squadre, anche JuveCaserta e Gardonese.

Nell’ultima stagione, è stato fondamentale con la casacca del Vasto con 449 punti realizzati, oltre a 9,2 rimbalzi di media a partita. Con questi numeri si è aggiudicato la classifica di miglior rimbalzista del Girone F di Serie B Interregionale.

Markus, adesso approda nella Città dei Sassi per sposare il progetto della Ondatel Virtus Matera che sta costruendo il roster in vista della prossima stagione di Serie B Interregionale in cui vuole recitare un ruolo da protagonista.

