Basket B2/M: Virtus Matera, ecco il calendario dei biancoazzurri

Partirà da Rende il prossimo 28 settembre e terminerà a Messina il 26 aprile il campionato della Ondatal Virtus Matera. Apertura e chiusura, dunque, in trasferta per la squadra biancoazzurra nel Girone F della Serie B Interregionale.

Questo pomeriggio, i biancoazzurri hanno conosciuto il loro percorso nella seconda stagione consecutiva della quarta serie nazionale. Ondatel Virtus Matera che dovrà disputare le prime tre partite casalinghe senza pubblico per i noti fatti contro Avellino della scorsa stagione. Dunque, contro Monopoli, Catanzaro e Molfetta, la squadra di coach Miriello dovrà giocare in un Pala Sassi deserto. La prima con il pubblico, invece, sarà il 16 novembre contro il Mola. In mezzo, ci saranno le trasferte contro Adria Bari, Dinamo Brindisi e Barcellona Pozzo di Gotto.

Novembre, poi, terminerà con la trasferta di Castellaneta e la supersfida interna contro la Viola Reggio Calabria. Dicembre, invece, vedrà la doppia trasferta siciliana contro Milazzo prima e Ragusa poi. In mezzo, le sfide interne contro Corato e Messina, con il turno di riposo alla penultima giornata di campionato.

Calendario Ondatel Virtus Matera

