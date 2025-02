Basket B2/M, ultima giornata per il CJ Taranto a Termoli

Termoli sarà il teatro dell’ultima giornata della regular season per il girone G della Serie B Interregionale. Domenica 2 febbraio 2025, il CJ Basket Taranto affronterà in trasferta l’Air Basket al PalaSabetta, con palla a due fissata per le ore 18.

La squadra tarantina si prepara a questa difficile sfida con un organico ridotto a causa delle numerose assenze per infortunio, in una stagione caratterizzata da molte difficoltà. Nonostante ciò, i ragazzi di coach Mineo proveranno a chiudere il campionato nel miglior modo possibile.

Un aspetto positivo di questa stagione complessa è stata la crescita dei giovani talenti provenienti dalla società satellite Virtus Taranto – Gruppo Support. Atleti come Gigante e Montanaro si sono affermati sempre più in campo, mentre altri giovani, tra cui Mirabile, hanno colto le opportunità a disposizione, come dimostrano gli 8 punti segnati contro Bari. Inoltre, diversi esordienti hanno avuto la possibilità di fare esperienza con la prima squadra, tra cui Cito e Voltasio.

Peppe Stola, team manager del CJ Basket Taranto e dirigente della Virtus, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia: “Credo che, nonostante le difficoltà, questa sia stata un’esperienza altamente formativa. Gigante e Montanaro hanno consolidato il loro percorso, mentre giocatori come Casalino e Mirabile stanno trovando spazio nelle rotazioni. Anche per giovani come Petraroli, Sannelli, Cito, Minelli e Voltasio, il più giovane a vestire la maglia CJ, è stata un’opportunità preziosa che non dimenticheranno”.

La direzione di gara sarà affidata agli arbitri Mandato Mattia di San Nicola La Strada (CE) e Santoro Valeria di Maddaloni (CE).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author