Basket B2/M, termina l’avventura di Barnaba alla Virtus Molfetta

Termina l’avventura di Jackie Barnaba nella DAI Optical Virtus Basket Molfetta. Il classe 1999, approdato a Molfetta in estate, non vestirà più la maglia biancoazzurra. Di comune accordo, la società e il giocatore hanno deciso di giungere alla rescissione del contratto. La Virtus ringrazia l’atleta per l’impegno profuso in questo inizio di stagione e gli augura un proseguo di carriera ricco di soddisfazioni.

