Basket B2/M, stop per i Lions Bisceglie a Canosa

Si chiude con una sconfitta il cammino della prima fase per i Lions Bisceglie, battuti 81-74 sul parquet di Canosa nell’ultimo turno del girone G di Serie B2. Una partita priva di implicazioni per la classifica, ma utile per concedere spazio a giocatori meno utilizzati. Il bilancio complessivo della formazione nerazzurra guidata da coach Fabio Saputo si attesta su 14 vittorie e 8 sconfitte.

Nella seconda fase, il play-in gold, Bisceglie partirà con 10 punti, frutto di un bilancio in perfetta parità (5 vittorie e 5 sconfitte) nei confronti diretti con le altre qualificate Monopoli, Scandone Avellino, Dinamo Brindisi, Adria Bari e Molfetta. Da metà febbraio, i nerazzurri affronteranno le formazioni provenienti dal girone H – Reggio Calabria, Piazza Armerina, Milazzo, Angri, Basket School Messina e Matera – in un ciclo di dodici gare decisive per determinare le otto squadre qualificate ai playoff.

La cronaca della partita

L’avvio di gara ha visto i Lions partire con determinazione (0-8 al 3’), ma Canosa ha rapidamente risposto, ribaltando la situazione (14-10 al 6’) e mantenendo il controllo fino all’intervallo (33-24 al 18’). Il divario non ha mai superato le nove lunghezze (42-33 al 23’), e Bisceglie, grazie alle giocate di Rodriguez, El Agbani e Trentini, è riuscita a ricucire lo strappo.

Nel quarto periodo, la tripla di Felix Amo ha permesso agli ospiti di tornare avanti, ma Canosa ha risposto con un parziale di 7-0 che ha ristabilito il vantaggio (73-67), resistendo agli ultimi tentativi di rimonta dei Lions.

Ora la squadra biscegliese avrà una pausa utile per lavorare sulla condizione fisica in vista della seconda fase, che si preannuncia intensa con dodici partite in programma, inclusi due turni infrasettimanali.

Tabellino

Canosa-Lions Bisceglie 81-74

Canosa: Gramazio 8, Monacelli 14, Idrissou 3, Jelic 10, Karavdic 23, Sadi 10, Galicia 7, Cerruti 6, Vernich. N.e.: D’Amico, Ciociola, Catalano. All.: Menduto.

Lions Bisceglie: Rodriguez 14, El Agbani 10, Dancetovic 4, Trentini 6, Dip 4, Colombo 9, Okiljevic 8, Amo 7, Camporeale 6, Cavalieri 6. N.e.: La Macchia, Del Rosso. All.: Saputo.

Arbitri: Amatori (Brindisi), Moriello (Marcianise).

Parziali: 18-15; 33-29; 61-53.

Statistiche di squadra:

Tiri da due: Canosa 16/32, Bisceglie 19/46

Tiri da tre: Canosa 10/25, Bisceglie 8/22

Tiri liberi: Canosa 19/36, Bisceglie 12/21

Rimbalzi: Canosa 36, Bisceglie 34

Assist: Canosa 8, Bisceglie 7

